 Boluspor kaçtı Es-Es yakaladı – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    kaçtı Es-Es yakaladı

    Boluspor kaçtı Es-Es yakaladı
    'de üst sıraları ilgilendiren maçta gülen çıkmadı. 'u konuk eden Eskişehir, yenik duruma düştüğü karşılaşmada bir puanla yetinmek zorunda kaldı. Yarenler 48'de Peopon ile öne geçerken, ev sahibi 83'te Kamil Ahmet ile eşitliği sağladı. Bu arada 87'de Bolu'da Santos kırmızıdan atıldı.

    SAMSUN'DAN İLK ZAFER
    SEZONA hayal kırıklığıyla başlayan , 6. haftada ilk galibiyetini elde etti. Sahasında Denizlispor'u konuk eden kırmızı-beyazlılar, Halil İbrahim'in 23. dakikadaki golüyle zafere uzandı, ilk 3 puanını aldı. Karadeniz ekibi puanını 5'e çıkarırken, Denizli 8 puanda kaldı.

    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:59
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