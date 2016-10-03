Boluspor kaçtı Es-Es yakaladı
TFF 1. Lig'de üst sıraları ilgilendiren maçta gülen çıkmadı. Boluspor'u konuk eden Eskişehir, yenik duruma düştüğü karşılaşmada bir puanla yetinmek zorunda kaldı. Yarenler 48'de Peopon ile öne geçerken, ev sahibi 83'te Kamil Ahmet ile eşitliği sağladı. Bu arada 87'de Bolu'da Santos kırmızıdan atıldı.
SAMSUN'DAN İLK ZAFER
SEZONA hayal kırıklığıyla başlayan Samsunspor, 6. haftada ilk galibiyetini elde etti. Sahasında Denizlispor'u konuk eden kırmızı-beyazlılar, Halil İbrahim'in 23. dakikadaki golüyle zafere uzandı, ilk 3 puanını aldı. Karadeniz ekibi puanını 5'e çıkarırken, Denizli 8 puanda kaldı.
SAMSUN'DAN İLK ZAFER
SEZONA hayal kırıklığıyla başlayan Samsunspor, 6. haftada ilk galibiyetini elde etti. Sahasında Denizlispor'u konuk eden kırmızı-beyazlılar, Halil İbrahim'in 23. dakikadaki golüyle zafere uzandı, ilk 3 puanını aldı. Karadeniz ekibi puanını 5'e çıkarırken, Denizli 8 puanda kaldı.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
Boluspor kaçtı Es-Es yakaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.