Göz Göz’e Gakgoş freni
Üst üste iki maçını kazanan Göztepe, dün akşam bir puana yetindi. Elazığ karşısında öne geçmesine rağmen avantajını koruyamayan sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla zirvede kaldı.
TFF 1. Lig'de 6. haftaya lider giren Göztepe, sahasında konuk ettiği Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar öne geçtiği karşılaşmada skor avantajını kullanamazken, maç fazlasıyla zirvedeki yerini korudu. Maça hızlı başlayan taraf İzmir ekibiydi. 13. dakikada Halil ceza sahası çizgisinden düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0. 15'te bu kez Elazığ'da Tom sahneye çıktı. Brezilyalı futbolcu, uzaktan bir şutla eşitliği sağladı: 1-1. 24'te Halil bir kez daha kaleyi yokladı. Ancak Serdar gole izin vermedi. 43'te Jahovic'in vuruşunda Serdar yine geçit vermedi. İkinci yarıda iki taraf adına da net bir pozisyon olmazken, karşılaşmada 1-1'lik skorla sona erdi.
KALECİ ÇAĞLAR'A BAHİS GÖZALTISI
Göztepe maçı için İzmir'de konaklayan Elazığspor dün şok bir operasyonla karşı karşıya kaldı. Bordo-beyazlıların kalecisi Çağlar Şahin Akbaba, İstanbul merkezli bahis operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Türkiye, Kıbrıs, Japonya, Çin ve Hindistan'da internet aracılığıyla yasa dışı bahis oynatan organizasyona yönelik soruşturmada Elazığspor'un kaldığı otelden alınan Çağlar, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. 8 Eylül'de başlayan operasyonda şu ana kadar 57 kişi gözaltına alındı.
OKAN BURUK TRİBÜNE ÇIKTI
Karşılaşmanın son dakikalarında hakem kararlarına tepki gösteren Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, son dakikalarda hakemin gazabına uğradı. Bir pozisyondan sonra hedef aldığı orta hakem Abdülkadir Bitigen tarafından tribüne yollanan genç hoca, son bölümleri buradan takip etti
KALECİ ÇAĞLAR'A BAHİS GÖZALTISI
Göztepe maçı için İzmir'de konaklayan Elazığspor dün şok bir operasyonla karşı karşıya kaldı. Bordo-beyazlıların kalecisi Çağlar Şahin Akbaba, İstanbul merkezli bahis operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Türkiye, Kıbrıs, Japonya, Çin ve Hindistan'da internet aracılığıyla yasa dışı bahis oynatan organizasyona yönelik soruşturmada Elazığspor'un kaldığı otelden alınan Çağlar, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. 8 Eylül'de başlayan operasyonda şu ana kadar 57 kişi gözaltına alındı.
OKAN BURUK TRİBÜNE ÇIKTI
Karşılaşmanın son dakikalarında hakem kararlarına tepki gösteren Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, son dakikalarda hakemin gazabına uğradı. Bir pozisyondan sonra hedef aldığı orta hakem Abdülkadir Bitigen tarafından tribüne yollanan genç hoca, son bölümleri buradan takip etti
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:09
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
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