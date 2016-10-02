 Giresun’dan çıkış yok – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Giresun’dan çıkış yok

    Giresun’dan çıkış yok

    Karadeniz ekibi, sahasında rakiplerine şans tanımıyor. Yeşil-beyazlılar, Balıkesir ve Manisa’dan sonra Ümraniye’yi de yıktı, taraftarı önünde 3’te 3 yaptı.

    Giresun Atatürk Stadı'nda dün gelenek sürdü. Giresunspor, taraftarı önünde bu sezon çıktığı 3. maçtan da galibiyetle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar, son kurbanı Ümraniye karşısında 52'de Recep ile öne geçti: 1-0. Karşılaşmada perdeyi kapatan isim ise 78'de Tomic oldu ve ev sahibi sahadan 2-0 galip ayrıldı. Karadeniz ekibi bu sonuçla puanını 11'e çıkarırken, Ümraniye 3 puanda kaldı.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:41
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