Giresun’dan çıkış yok
Karadeniz ekibi, sahasında rakiplerine şans tanımıyor. Yeşil-beyazlılar, Balıkesir ve Manisa’dan sonra Ümraniye’yi de yıktı, taraftarı önünde 3’te 3 yaptı.
Giresun Atatürk Stadı'nda dün gelenek sürdü. Giresunspor, taraftarı önünde bu sezon çıktığı 3. maçtan da galibiyetle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar, son kurbanı Ümraniye karşısında 52'de Recep ile öne geçti: 1-0. Karşılaşmada perdeyi kapatan isim ise 78'de Tomic oldu ve ev sahibi sahadan 2-0 galip ayrıldı. Karadeniz ekibi bu sonuçla puanını 11'e çıkarırken, Ümraniye 3 puanda kaldı.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
Giresun’dan çıkış yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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