 Es Es unvan peşinde – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Es Es unvan peşinde

    Es Es unvan peşinde
    Ligin 6. haftasında bugün 'u konuk edecek olan 'dan rakibine gözdağı... Asbaşkan Ekrem Birsen, ligde namağlup tek takım olduklarını hatırlatıp, "Hem unvanımızı korumak hem de zirve yürüyüşümüzü sürdürmek istiyoruz. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok" diye konuştu.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:43
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