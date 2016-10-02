Es Es unvan peşinde
Ligin 6. haftasında bugün Boluspor'u konuk edecek olan Eskişehirspor'dan rakibine gözdağı... Asbaşkan Ekrem Birsen, ligde namağlup tek takım olduklarını hatırlatıp, "Hem unvanımızı korumak hem de zirve yürüyüşümüzü sürdürmek istiyoruz. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok" diye konuştu.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:43
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
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