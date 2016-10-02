 Bolu geri sayımda – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Bolu geri sayımda

    Bolu geri sayımda
    Zirve mücadelesi veren , Eskişehir sınavı için geri sayıma geçti. Teknik direktör Fuat Çapa da umut dolu sözler sarfetti. "Bu maçın önemini biliyoruz" diyen Çapa, "Namağlup bir takıma karşı oynayacağız. Eskişehir taraftarının da cezası nedeniyle tribünde olmayacak olması bizim için avantaj" dedi.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:44
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