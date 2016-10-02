Bolu geri sayımda
Zirve mücadelesi veren Boluspor, Eskişehir sınavı için geri sayıma geçti. Teknik direktör Fuat Çapa da umut dolu sözler sarfetti. "Bu maçın önemini biliyoruz" diyen Çapa, "Namağlup bir takıma karşı oynayacağız. Eskişehir taraftarının da cezası nedeniyle tribünde olmayacak olması bizim için avantaj" dedi.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
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