Bandırma’dan farklı tarife
Günün en gollü maçı Bandırma'da oynandı. Sahasında Manisa'yı konuk eden Bandırmaspor, rakibini tam 4 golle geçti. Başlangıç düdüğünden itibaren oyunda üstünlüğü kuran ev sahibinde 12. dakikada perdeyi açan Doğan 28'de farkı ikiye çıkardı. 75'te Atabey, 78'de de penaltıdan Costa skoru tescilledi: 4-0
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:42
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
Bandırma’dan farklı tarife haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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