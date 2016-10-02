 Bandırma’dan farklı tarife – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Bandırma’dan farklı tarife

    Bandırma’dan farklı tarife
    Günün en gollü maçı Bandırma'da oynandı. Sahasında Manisa'yı konuk eden Bandırmaspor, rakibini tam 4 golle geçti. Başlangıç düdüğünden itibaren oyunda üstünlüğü kuran ev sahibinde 12. dakikada perdeyi açan Doğan 28'de farkı ikiye çıkardı. 75'te Atabey, 78'de de penaltıdan Costa skoru tescilledi: 4-0
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:42
    Etiketler:
    TFF
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