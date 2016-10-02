Bandırma’dan farklı tarife

Günün en gollü maçı Bandırma'da oynandı. Sahasında Manisa'yı konuk eden Bandırmaspor, rakibini tam 4 golle geçti. Başlangıç düdüğünden itibaren oyunda üstünlüğü kuran ev sahibinde 12. dakikada perdeyi açan Doğan 28'de farkı ikiye çıkardı. 75'te Atabey, 78'de de penaltıdan Costa skoru tescilledi: 4-0