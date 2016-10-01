 Moritz oynamıyor – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Moritz oynamıyor

    Moritz oynamıyor
    'la deplasmanda karşılaşacak Denizlispor'a bir iyi bir kötü haber var. Mersin maçında sakatlanan Moritz'in oynayamayacağı bildirilirken, sakatlığı geçen ve son çift kalede takımla çalışan Perovic'in teknik heyetin görev vermesi durumunda forma giyebileceği belirtildi.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:54
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