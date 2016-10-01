 Koray Palas istifa etti – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Koray Palas istifa etti

    Koray Palas istifa etti

    1.Ligi’nde deplasmanda ’a 4-0 yenilen yenilen ’un teknik direktör Koray Palas, düzenlediği basın toplantısında istifasını açıkladı.

    Koray Palas, "Futbolda bu anlar zor alınan kararlardır. İstifa kararı aldık. Bu kararı başkana ve oyunculara ilettim. Hedeflerle geldim ama istediğimiz gibi olmadı. Son haftalardan aldığımız sonuçlardan dolayı özür diliyorum. Oyuncularla vedalaştık. Buraya kadarmış" dedi.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:39
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