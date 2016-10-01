Koray Palas istifa etti

TFF 1.Ligi’nde deplasmanda Bandırmaspor’a 4-0 yenilen yenilen Manisaspor’un teknik direktör Koray Palas, düzenlediği basın toplantısında istifasını açıkladı.

Koray Palas, "Futbolda bu anlar zor alınan kararlardır. İstifa kararı aldık. Bu kararı başkana ve oyunculara ilettim. Hedeflerle geldim ama istediğimiz gibi olmadı. Son haftalardan aldığımız sonuçlardan dolayı özür diliyorum. Oyuncularla vedalaştık. Buraya kadarmış" dedi.