 Kale genç Erce’nin – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Kale genç Erce’nin

    Kale genç Erce’nin
    'U yenerek Malatya galibiyetini taçlandırmak isteyen Altınordu'da genç kaleci Erce, sergilediği performansla göz doldurdu. İlk 4 haftada kalesinde 8 gol görmesine rağmen yaptığı kurtarışlarla beğeni toplayan 22 yaşındaki Erce, son olarak Y.Malatya karşısında kalesini gole kapattı.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:55
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