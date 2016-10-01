Kale genç Erce’nin
SİVASSPOR'U yenerek Malatya galibiyetini taçlandırmak isteyen Altınordu'da genç kaleci Erce, sergilediği performansla göz doldurdu. İlk 4 haftada kalesinde 8 gol görmesine rağmen yaptığı kurtarışlarla beğeni toplayan 22 yaşındaki Erce, son olarak Y.Malatya karşısında kalesini gole kapattı.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Kale genç Erce’nin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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