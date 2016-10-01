Demir'in hasreti

TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından olan ancak sezona kötü bir başlangıç yapan Adana Demirspor'da gözler yarınki Şanlıurfaspor maçına çevrildi.

Ligde 3 haftadır galibiyete hasret olan Mavi Şimşekler'in tecrübeli ismi Ozan İpek, "Bizim için her maç önemli ama bu haftaki Şanlıurfa maçı aldığımız sonuçlardan dolayı daha da kritik hale geldi. Bu maçın önemi çok büyük. Biz kendimize, hocamıza ve taraftarlarımıza çok güveniyoruz. İnşallah bu maçla iyi bir seri yakalamak istiyoruz" dedi.