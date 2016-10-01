Demir'in hasreti
TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından olan ancak sezona kötü bir başlangıç yapan Adana Demirspor'da gözler yarınki Şanlıurfaspor maçına çevrildi.
Ligde 3 haftadır galibiyete hasret olan Mavi Şimşekler'in tecrübeli ismi Ozan İpek, "Bizim için her maç önemli ama bu haftaki Şanlıurfa maçı aldığımız sonuçlardan dolayı daha da kritik hale geldi. Bu maçın önemi çok büyük. Biz kendimize, hocamıza ve taraftarlarımıza çok güveniyoruz. İnşallah bu maçla iyi bir seri yakalamak istiyoruz" dedi.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Demir'in hasreti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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