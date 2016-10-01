Balkes’te prim sevinci
Deplasmanda yarın Y.Malatya'yla karşılaşacak Balıkesirspor'da yönetim futbolculara Göztepe ve Bandırma maçlarının primlerini ödedi. 3 haftada 7 puan toplayan Balkes'te primlerin ödenmesiyle yüzler güldü. Başkan Feyyaz Çiftçi, "Futbolcularımız bu parayı hak etti. Adana Demirspor galibiyetinin primini de önümüzdeki günlerde ödemeyi planlıyoruz" diye müjde verdi.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Balkes’te prim sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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