 Balkes’te prim sevinci – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Balkes’te prim sevinci

    Balkes’te prim sevinci
    Deplasmanda yarın Y.Malatya'yla karşılaşacak 'da yönetim futbolculara ve Bandırma maçlarının primlerini ödedi. 3 haftada 7 puan toplayan Balkes'te primlerin ödenmesiyle yüzler güldü. Başkan Feyyaz Çiftçi, "Futbolcularımız bu parayı hak etti. galibiyetinin primini de önümüzdeki günlerde ödemeyi planlıyoruz" diye müjde verdi.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:55
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