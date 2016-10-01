 Altıparmak Samsun'a – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Altıparmak Samsun'a

    Altıparmak Samsun'a
    'de sonuncu sıradaki 'da teknik direktör konusu çözülmek üzere. Engin Korukır'dan boşalan koltuğa Mehmet Altıparmak'ın oturması bekleniyor. Sportif direktör Coşkun Zeren, "Adı geçen hoca Mehmet Altıparmak ile yönetimimiz temas halinde. Anlaşıldığı takdirde Altıparmak ekibiyle beraber Denizli maçını tribünden takip edecek" bilgisini verdi.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:54
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