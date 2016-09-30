 Sivasspor'da Mesut Bakkal dönemi – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    'da Mesut Bakkal dönemi

    Sivasspor'da Mesut Bakkal dönemi

    ekiplerinden , teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaştı.

    Lige Osman Özköylü ile başlayan kırmızı beyazlılar, alınan başarısız sonuçların ardından yollarını ayırdı. Geçen yıl Süper Lig'de küme düşen 'un başında yer alan Mesut Bakkal ile temasa geçti. Her konuda anlaşma sağlanan Mesut Bakkal 1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Kente gelerek Altınordu maçında takımın başında olması beklenen Mesut Bakkal 3'üncü kez kırmızı beyazlıları çalıştırmış olacak.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 11:30
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