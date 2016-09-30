Sivasspor'da Mesut Bakkal dönemi
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaştı.
Lige Osman Özköylü ile başlayan kırmızı beyazlılar, alınan başarısız sonuçların ardından yollarını ayırdı. Geçen yıl Süper Lig'de küme düşen Sivasspor'un başında yer alan Mesut Bakkal ile temasa geçti. Her konuda anlaşma sağlanan Mesut Bakkal 1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Kente gelerek Altınordu maçında takımın başında olması beklenen Mesut Bakkal 3'üncü kez kırmızı beyazlıları çalıştırmış olacak.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:30
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş rakibine fark attı
Toplam 1
Yorum
karakartal Ligde iddiamızı sürdürmek için bu maçı kazanmalıyız.Eksiklerimiz var ama bunlar bahane olmamalı.
- Kartal rota değiştirdi
Toplam 4
Yorum
arsen l. 4-5-1 le Şampiyonlar liginde her takımı yener...Deplasmanda veya fiziği güçlü takımlara bunu uygulaması şarttır.Ve Şampiyonlar liginde yabancı oyuncular ağırlıklı olmalıdır. (Beck ve Rivaldo dahil)
- Onun lakabı: Kara Fırtına
Toplam 3
Yorum
Beşiktaşlı dost Bir beşiktaşlı olarak dün geceki oyunundan ve galibiyetinden dolayı sizleri tebrik ediyorum.
Sivasspor'da Mesut Bakkal dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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