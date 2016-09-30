Denizlispor 3 puana kilitlendi

Yeşil-siyahlı takım, ligin 6. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, teknik direktör Dervent yönetiminde, Şemikler'deki Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dervent, antrenmandan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsunspor'un ligdeki durumunun kendilerini hiç ilgilendirmediğini belirtti.

Puan cetvelindeki sıralamaya hiçbir zaman bakmadıklarını ifade eden Dervent, "Ne kadar ciddi bir rakiple oynayacağımızın farkındayız. Samsunspor'un şu an için kaybedecek hiçbir şeyi yok. Bizim de korkacak hiçbir şeyimiz yok. En iyi mücadelemizi ortaya koyarak bu haftayı 3 puanla kapatacağız." dedi.

Samsun 19 Mayıs Stadı'nda 2 Ekim Pazar günü oynanacak Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Denizlispor, yarın Samsun'a hareket edecek.