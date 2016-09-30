Denizlispor 3 puana kilitlendi
TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü Selahattin Dervent, Samsunspor deplasmanında iyi bir mücadele ortaya koyarak haftayı 3 puanla kapatacaklarını savundu.
Yeşil-siyahlı takım, ligin 6. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, teknik direktör Dervent yönetiminde, Şemikler'deki Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dervent, antrenmandan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsunspor'un ligdeki durumunun kendilerini hiç ilgilendirmediğini belirtti.
Puan cetvelindeki sıralamaya hiçbir zaman bakmadıklarını ifade eden Dervent, "Ne kadar ciddi bir rakiple oynayacağımızın farkındayız. Samsunspor'un şu an için kaybedecek hiçbir şeyi yok. Bizim de korkacak hiçbir şeyimiz yok. En iyi mücadelemizi ortaya koyarak bu haftayı 3 puanla kapatacağız." dedi.
Samsun 19 Mayıs Stadı'nda 2 Ekim Pazar günü oynanacak Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Denizlispor, yarın Samsun'a hareket edecek.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 18:24
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 3
Yorum
54 imparatorluğu doğru karar
- İşte Galatasaray'ın üçüncü forması
Toplam 2
Yorum
Aslan Bu renk kadin sporcularimiza,ve kadin taraftarlarimiza cok yakisacak,ama GS'li futbol takimina ve fubolculrina olmaz,yakismaz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 3
Yorum
karTal olmadı hakan baltayla oynarız
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