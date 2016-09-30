 Bakkal ilk idmanına çıktı – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Bakkal ilk idmanına çıktı

    Bakkal ilk idmanına çıktı

    ekiplerinden , yeni teknik direktörü Mesut Bakkal ile ilk idmanına çıktı.

    Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi Bakkal, futbolcularla idman sahasında kısa bir toplantı yaptı. Daha sonra ısınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmayla sona erdi. Kırmızı-beyazlılar, yarın saat 11.00'de basına ve taraftara kapalı yapacağı çalışmayla 2 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 18:07
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