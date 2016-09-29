Sivasspor'da hoca arayışı sürüyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da Osman Özköylü'nün görevi bırakmasının ardından teknik direktör arayışları devam ediyor
TFF 1. Lig'in ilk 5 haftasında istediği sonuçları alamayan Sivasspor'da dün Teknik Direktör Osman Özköylü'nün sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmişti. Teknik direktör arayışlarına devam eden kırmızı-beyazlı ekipte Başkan Mecnun Otyakmaz, Ertuğrul Sağlam ile görüştü. Sivasspor'un teklifine teşekkür eden Sağlan, Katar'dan bir kulüple görüştüğünü belirterek teklifi geri çevirdi.
Sağlam ile yapılan görüşmeden sonuç alınamayınca geçen sezon takımın başında olan Mesut Bakkal ile görüşen Sivasspor yönetimi, teknik adamla büyük ölçüde anlaştı.
Bakkal'ın yarın Sivas'a gelerek Başkanvekili Erdal Sarılar ile görüşeceği öğrenildi.
Sağlam ile yapılan görüşmeden sonuç alınamayınca geçen sezon takımın başında olan Mesut Bakkal ile görüşen Sivasspor yönetimi, teknik adamla büyük ölçüde anlaştı.
Bakkal'ın yarın Sivas'a gelerek Başkanvekili Erdal Sarılar ile görüşeceği öğrenildi.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:03
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye bambaşka bir ülke"
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Yorum
isim Keşke Kuyt kalsaydı da van Persie gelmeseydi...
- Beşiktaş tekrar lige döndü
Toplam 2
Yorum
Yasin Tosiç in Rhodolfo yu yedek bırakacak kadar iyi olduğunu düşünmüyorum ,
- "Napoli'yi durdurmak için..."
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Yorum
Murat Koca maç boyunca bir tek hava topunu alamadık, ama buna rağmen yanlardan hep orta yaptık... Geçen seneki oyun tarzıyla Beşiktaş çok rahat dün akşam maçı kazanırdı... Çünkü yerden ara paslarıyla kaleye giden bi takımdı, şimdi ise bekle ki yandan orta gelsin, biri çıkıp kafa vursun veya bir frikik olsun da biri çıkıp gol vuruşu yapsın... İşi çok zor bu sene Beşiktaşın
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