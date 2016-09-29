 Sivasspor'da hoca arayışı sürüyor – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    'da hoca arayışı sürüyor

    Sivasspor'da hoca arayışı sürüyor

    ekiplerinden 'da Osman Özköylü'nün görevi bırakmasının ardından teknik direktör arayışları devam ediyor

    'in ilk 5 haftasında istediği sonuçları alamayan 'da dün Teknik Direktör Osman Özköylü'nün sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmişti. Teknik direktör arayışlarına devam eden kırmızı-beyazlı ekipte Başkan Mecnun Otyakmaz, Ertuğrul Sağlam ile görüştü. Sivasspor'un teklifine teşekkür eden Sağlan, Katar'dan bir kulüple görüştüğünü belirterek teklifi geri çevirdi.

    Sağlam ile yapılan görüşmeden sonuç alınamayınca geçen sezon takımın başında olan Mesut Bakkal ile görüşen Sivasspor yönetimi, teknik adamla büyük ölçüde anlaştı.

    Bakkal'ın yarın Sivas'a gelerek Başkanvekili Erdal Sarılar ile görüşeceği öğrenildi.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:03
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