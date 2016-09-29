 Mersin’e yeni başkan – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    Mersin’e yeni başkan

    Mersin’e yeni başkan
    'de transfer yasağı nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Mersin İdman Yurdu'nun olağanüstü genel kurulunda kulüp başkanlığına, Ali Tekin seçildi. Eski başkan Hüseyin Çalışkan, kulübü 86 milyon TL borçla devraldıklarını ve şu anda 75 milyon borçlu durumda görevi bıraktıklarını söyledi.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:12
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