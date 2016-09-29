 Felix 3 ay yok! – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    Felix 3 ay yok!

    Felix 3 ay yok!

    'in 5. haftasında oynanan Ümraniyespor - maçının 11. dakikasında sakatlanan defans oyuncu Felix Michel'in, 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı

    Ümraniyespor maçının ilk 10 dakikasında başarılı bir performans sergileyen Felix, 11. dakikada sakatlanarak yerini Aykut Akgün'e bıraktı. Sağ omzunda yırtık tespit edilen genç oyuncu, başarılı bir operasyon geçirdi. Başarılı ameliyat, İstanbul Acıbadem İnternational Hastanesi'nde Op. Dr. Tuluhan Yunus Emre tarafından gerçekleştirildi. Felix'e Kulübü Doktoru Op. Dr. Barış Kurtgöz ve Kulüp Fizyoterapisti Uğur Aydın da eşlik etti.

    Öte yandan genç defansın yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:02
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