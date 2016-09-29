Felix 3 ay yok!
TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanan Ümraniyespor - Eskişehirspor maçının 11. dakikasında sakatlanan defans oyuncu Felix Michel'in, 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı
Ümraniyespor maçının ilk 10 dakikasında başarılı bir performans sergileyen Felix, 11. dakikada sakatlanarak yerini Aykut Akgün'e bıraktı. Sağ omzunda yırtık tespit edilen genç oyuncu, başarılı bir operasyon geçirdi. Başarılı ameliyat, İstanbul Acıbadem İnternational Hastanesi'nde Op. Dr. Tuluhan Yunus Emre tarafından gerçekleştirildi. Felix'e Eskişehirspor Kulübü Doktoru Op. Dr. Barış Kurtgöz ve Kulüp Fizyoterapisti Uğur Aydın da eşlik etti.
Öte yandan genç defansın yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Öte yandan genç defansın yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye bambaşka bir ülke"
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Yorum
isim Keşke Kuyt kalsaydı da van Persie gelmeseydi...
- Beşiktaş tekrar lige döndü
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Yorum
Yasin Tosiç in Rhodolfo yu yedek bırakacak kadar iyi olduğunu düşünmüyorum ,
- "Napoli'yi durdurmak için..."
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Murat Koca maç boyunca bir tek hava topunu alamadık, ama buna rağmen yanlardan hep orta yaptık... Geçen seneki oyun tarzıyla Beşiktaş çok rahat dün akşam maçı kazanırdı... Çünkü yerden ara paslarıyla kaleye giden bi takımdı, şimdi ise bekle ki yandan orta gelsin, biri çıkıp kafa vursun veya bir frikik olsun da biri çıkıp gol vuruşu yapsın... İşi çok zor bu sene Beşiktaşın
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