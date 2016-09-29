 Boffin’in heykeli dikilsin – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    Boffin’in heykeli dikilsin

    Boffin’in heykeli dikilsin
    Ümraniye'ye 70 metreden gol atan kaleci Ruud Boffin'in heykelinin dikilmesi için Eskişehirli taraftarlar sosyal medyada kampanya başlattı. Taraftarlar, yetkililere ricalarda bulundu. Öte yandan bazı taraftarlar, "Boffin'in heykeline beton yetmez" yorumları
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:13
    Etiketler:
    TFF
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