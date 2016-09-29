 Atom Karınca Sivas’a – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    Atom Karınca Sivas’a

    Atom Karınca Sivas’a
    Sivas'ta son G.Antep BB yenilgisi sonrası teknik direktör Osman Özköylü'yle karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar'da teknik direktörlük için daha önce de takımı çalıştıran aynı zamanda Sivaslı olan K.Paşa'dan ayrılan Rıza Çalımbay'la görüşüldüğü öğrenildi.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:09
    Etiketler:
    TFF
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