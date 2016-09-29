Atom Karınca Sivas’a

Sivas'ta son G.Antep BB yenilgisi sonrası teknik direktör Osman Özköylü'yle karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar'da teknik direktörlük için daha önce de takımı çalıştıran aynı zamanda Sivaslı olan K.Paşa'dan ayrılan Rıza Çalımbay'la görüşüldüğü öğrenildi.