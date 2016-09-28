 Sivasspor’dan savunma – Fotomaç – 28 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Eylül 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’dan savunma

    Sivasspor’dan savunma
    Alınan başarısız sonuçların ardından taraftarların istifaya çağırdığı Teknik Direktörü Osman Özköylü sessizliğini bozdu. Mağlubiyetlere anlam veremediğini kaydeden Özköylü, "Rüya olsa da artık uyansam. O kadar pozisyona giriyoruz, tek kale oynuyoruz ama golü atamıyoruz" sözlerini sarfetti.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sivasspor’dan savunma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.