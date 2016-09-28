 Sivasspor'dan flaş karar – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    'dan flaş karar

    Sivasspor'dan flaş karar

    ekiplerinden 'da alınan kötü sonuçların ardından yönetim kurulunun kararı doğrultusunda Teknik Direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı.

    'e şampiyonluk iddiasıyla başlayan 'da, ligde geride kalan 5 haftada alınan başarısız sonuçlarının ardında akşam saatlerinde yönetim kurulu Osman Özköylü ile görüştü. Sivasspor Yönetim Kurulu toplantıda Teknik Direktör Özköylü'nün istifa etmesini istedi. Görüşmenin ardından Özköylü istifasını yönetime sunarak görevinden ayrıldı.

    Sivasspor, Osman Özköylü yönetiminde ligde oynadığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:22
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