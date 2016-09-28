Sivasspor'dan flaş karar
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da alınan kötü sonuçların ardından yönetim kurulunun kararı doğrultusunda Teknik Direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı.
TFF 1. Lig'e şampiyonluk iddiasıyla başlayan Sivasspor'da, ligde geride kalan 5 haftada alınan başarısız sonuçlarının ardında akşam saatlerinde yönetim kurulu Osman Özköylü ile görüştü. Sivasspor Yönetim Kurulu toplantıda Teknik Direktör Özköylü'nün istifa etmesini istedi. Görüşmenin ardından Özköylü istifasını yönetime sunarak görevinden ayrıldı.
Sivasspor, Osman Özköylü yönetiminde ligde oynadığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Sivasspor, Osman Özköylü yönetiminde ligde oynadığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 13:22
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 7
Yorum
mehmet kendi yaptığı hatalara baksın.
- Eren için 20 gol barajı
Toplam 3
Yorum
gsx erenin etkili olduğu yer ceza yayı o civarda ne kadar çok oynarsak erende o kadar atar tamamen oyun felsefemize bağlı 25 atarsa şampiyonuz
- Wiel’e son kredi
Toplam 2
Yorum
haklı teknikdirektör haklı bu takımda üst düzen oynayacak bazı oyuncalar yok ama bu salih degil wiel kesinlikle şenerde ısrar etse wiel ettiğinin yarısı türkiye nin en iyi sağ beki olur ...
Sivasspor'dan flaş karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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