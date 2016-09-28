 Şanlıurfa seri peşinde – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Şanlıurfa seri peşinde

    Şanlıurfa seri peşinde
    Bandırma galibiyetiyle nefes alan Şanlıurfa'da yüzler gülüyor. Şube sorumlusu Mehmet Büyükfırat, her geçen hafta daha iyi olduklarını kaydedip, "Çıkışı sürdürmek istiyoruz" diyor.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:05
    Etiketler:
    TFF
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