Şanlıurfa seri peşinde
Bandırma galibiyetiyle nefes alan Şanlıurfa'da yüzler gülüyor. Şube sorumlusu Mehmet Büyükfırat, her geçen hafta daha iyi olduklarını kaydedip, "Çıkışı sürdürmek istiyoruz" diyor.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
Toplam 2
Yorum
Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
Toplam 3
Yorum
BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
Toplam 3
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gsli hüso arena boş kalmasın
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