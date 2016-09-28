 Malatya’da moraller sıfır – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Malatya’da moraller sıfır

    Malatya’da moraller sıfır
    Altınordu deplasmanında sezonun ilk yenilgisini alan ve liderlikten olan Yeni Malatya'da moraller altüst... İyi futbollarına rağmen haftayı puansız kapatmalarının hayal kırıklığı yarattığını belirten teknik direktör İrfan Buz, "Hatalarımızdan ders çıkarıp, daha iyisini yapmak zorundayız" dedi.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:11
    Etiketler:
    TFF
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