Malatya’da moraller sıfır

Altınordu deplasmanında sezonun ilk yenilgisini alan ve liderlikten olan Yeni Malatya'da moraller altüst... İyi futbollarına rağmen haftayı puansız kapatmalarının hayal kırıklığı yarattığını belirten teknik direktör İrfan Buz, "Hatalarımızdan ders çıkarıp, daha iyisini yapmak zorundayız" dedi.