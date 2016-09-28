Malatya’da moraller sıfır
Altınordu deplasmanında sezonun ilk yenilgisini alan ve liderlikten olan Yeni Malatya'da moraller altüst... İyi futbollarına rağmen haftayı puansız kapatmalarının hayal kırıklığı yarattığını belirten teknik direktör İrfan Buz, "Hatalarımızdan ders çıkarıp, daha iyisini yapmak zorundayız" dedi.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
Toplam 2
Yorum
Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
Toplam 3
Yorum
BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
Toplam 3
Yorum
gsli hüso arena boş kalmasın
Malatya’da moraller sıfır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.