İrfan Buz: Altınordu maçını telafi edeceğiz

Buz, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, deplasmanda 1-0 kaybettikleri Altınordu maçının ilk devresinde temposuz olduklarını ve iyi oynamadıklarını, ikinci devre ise durumlarının biraz değiştiğini ifade etti.

Maçın ilk devresinde topun kendilerinde daha fazla kaldığını aktaran Buz, "Çok istediğimiz oyunu çıkaramadık. İkinci devrede daha iyi bir oyun çıkardık. Tek kale oynadığımızı düşünüyorum. Bunu herkes gördü. Siz göremiyorsunuz da biz öyle gördük. Golü bulabilirdik, golü bulduktan sonra daha farklı bir oyuna bürünebilirdik fakat olmadı, yenildik." diye konuştu.

Buz, kadroda bulunan bütün futbolcuların kendisi için değerli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Altınordu maçında arkadaşlarım kötü oynadı, bu doğru. Kadrodaki bütün futbolcular benim için değerlidir. Takımı benden daha yakın kimse tanıyamaz. Takım içerisinde dengeler vardır. Dengeleri sağlamak durumundasınız. Lig maratonu çok uzun ve bir sürü faktörler var. Bir teknik adam tabii ki kadroyu kurarken en iyisini yapmak isteyecektir. Görev verdiğimiz arkadaşları günlerinde değildi, iyi oynamadılar. Bu doğru ama onlar yalnız değildi. Müsabakaya baktığınız zaman frikikten bir gol yedik. Ne bireysel ne de bir başka hatadan değil. Herkes kötüydü. Kaybettiğiniz zaman tabi eleştirileri alacaksınız. Yenilgiyi kabul ediyoruz. İyi oynamadığımızı söylüyoruz."

Buz, ligde 10 puanla üçüncü sırada yer aldıklarını hatırlatarak, "Liderliği kaybettik. Bir golle rakip önümüzde yer alıyor. Kadro içerisinde oynayan bütün arkadaşlarımız bizim için değerlidir. Bu takım bizim takımımız." ifadelerini kullandı.

Hedeflerine ulaşacaklarını bildiren Buz, "İyi bir kadromuz var, kadroma güveniyorum. Altınordu mağlubiyetini telafi edeceğiz. Önümüzdeki süreç inişli çıkışlı olabilir. Benim istediğim herkes takımının arkasında dursun. Önemli olan bizim sonuçta hedefimize ulaşmamızdır." değerlendirmesinde bulundu.