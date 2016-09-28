 Göztepe ruhu döndü – Fotomaç – 28 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Eylül 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ruhu döndü

    Göztepe ruhu döndü

    ’nin en iyi markalarından biriyiz. Bu değerin daima zirvede olması gerekir. İlk sırada yer almak bana onur veriyor. Hedefimiz bunu sezon sonuna kadar sürdürmek”

    Ligin 6. haftasını 'a karşı deplasmanda 3-0'lık galibiyetle kapatan Göztepe'de keyifler yerinde... Sarı-kırmızılılarda büyük mutluluk yaşanırken, teknik direktör Okan Buruk duygularını şöyle ifade etti: "Hak ettiğimiz yerdeyiz. Hedeflerimiz her zaman en yukarısı. Göztepe, 'nin en büyük markalarından. Bu değerin zirvede olması gerekiyor. Göztepe'yi ilk sırada görmek de bana onur veriyor."

    BU SERİ DEVAM EDECEK
    "Manisa galibiyetini artık unutacağız. Şimdi Elazığ karşılaşmasına konsantre olacağız. Manisa'da ruhumuzu ortaya koyarak mücadele ettik. Seri galibiyetlerle yolumuza devam edeceğiz."
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göztepe ruhu döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.