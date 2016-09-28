Göztepe ruhu döndü
“Türkiye’nin en iyi markalarından biriyiz. Bu değerin daima zirvede olması gerekir. İlk sırada yer almak bana onur veriyor. Hedefimiz bunu sezon sonuna kadar sürdürmek”
Ligin 6. haftasını Manisaspor'a karşı deplasmanda 3-0'lık galibiyetle kapatan Göztepe'de keyifler yerinde... Sarı-kırmızılılarda büyük mutluluk yaşanırken, teknik direktör Okan Buruk duygularını şöyle ifade etti: "Hak ettiğimiz yerdeyiz. Hedeflerimiz her zaman en yukarısı. Göztepe, Türkiye'nin en büyük markalarından. Bu değerin zirvede olması gerekiyor. Göztepe'yi ilk sırada görmek de bana onur veriyor."
BU SERİ DEVAM EDECEK
"Manisa galibiyetini artık unutacağız. Şimdi Elazığ karşılaşmasına konsantre olacağız. Manisa'da ruhumuzu ortaya koyarak mücadele ettik. Seri galibiyetlerle yolumuza devam edeceğiz."
BU SERİ DEVAM EDECEK
"Manisa galibiyetini artık unutacağız. Şimdi Elazığ karşılaşmasına konsantre olacağız. Manisa'da ruhumuzu ortaya koyarak mücadele ettik. Seri galibiyetlerle yolumuza devam edeceğiz."
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
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Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
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BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
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gsli hüso arena boş kalmasın
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