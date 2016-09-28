 Giresun’da isyan var! – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Giresun’da isyan var!

    Giresun’da isyan var!
    Giresun Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Elazığ yenilgisi sonrası isyan etti: "Karşımızda sert ve agresif bir rakip vardı. Hakem de bunlara müsamaha gösterdi."
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:10
    Etiketler:
    TFF
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