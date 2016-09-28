 Eskişehir fırtınası – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Eskişehir fırtınası

    Eskişehir fırtınası

    ’in namağlup tek takımı olan ES-ES, aldığı sonuçların yanı sırası futboluyla da umut saçıyor.

    TFF1. Lig'in namağlup tek takımı olan Eskişehirspor, Süper Lig yolunda umut saçıyor. Aldığı sonuçların yanı sıra futboluyla da adından söz ettiren kırmızı-siyahlılar, rakiplerine korku saçıyor. Teknik direktör Alpay Özalan, "Tüm maçlarda tek düşüncemiz galibiyet. Yalnızca skor değil futboluyla da ligde fark yaratan bir takım olacağız" ifadelerini kullanıyor.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:07
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