Eskişehir fırtınası
TFF 1. Lig’in namağlup tek takımı olan ES-ES, aldığı sonuçların yanı sırası futboluyla da umut saçıyor.
TFF1. Lig'in namağlup tek takımı olan Eskişehirspor, Süper Lig yolunda umut saçıyor. Aldığı sonuçların yanı sıra futboluyla da adından söz ettiren kırmızı-siyahlılar, rakiplerine korku saçıyor. Teknik direktör Alpay Özalan, "Tüm maçlarda tek düşüncemiz galibiyet. Yalnızca skor değil futboluyla da ligde fark yaratan bir takım olacağız" ifadelerini kullanıyor.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
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Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
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BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
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gsli hüso arena boş kalmasın
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