Eskişehir fırtınası

TFF 1. Lig’in namağlup tek takımı olan ES-ES, aldığı sonuçların yanı sırası futboluyla da umut saçıyor.

TFF1. Lig'in namağlup tek takımı olan Eskişehirspor, Süper Lig yolunda umut saçıyor. Aldığı sonuçların yanı sıra futboluyla da adından söz ettiren kırmızı-siyahlılar, rakiplerine korku saçıyor. Teknik direktör Alpay Özalan, "Tüm maçlarda tek düşüncemiz galibiyet. Yalnızca skor değil futboluyla da ligde fark yaratan bir takım olacağız" ifadelerini kullanıyor.