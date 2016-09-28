 Denizlispor sakata geldi – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    sakata geldi

    Denizlispor sakata geldi
    Bir günlük iznin ardından Samsun maçının hazırlıklarına başlayan Denizli'de eksikler can sıkıyor. Perovic ve Moritz'in sakatlıklarının devam ettiği Ege ekibinde, iki futbolcunun da hafta sonuna yetişemeyeceği belirtildi.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:06
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