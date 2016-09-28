 Bolu’dan gözdağı – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Bolu’dan gözdağı

    Bolu’dan gözdağı
    Haftayı Samsun galibiyetiyle kapatan Bolu gözünü Eskişehir'e dikti. Başkan Necip Çarıkçı, " karşısında galibiyet serisini sürdüreceğiz" diye konuştu.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:09
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