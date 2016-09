Boffin: Kaleci öne çıktı vurdum gol oldu

ÖNCE AYAKLARIYLA ÇELDİ

Eskişehirspor'un 23 Mayıs 2012 tarihinde İngiltere'nin Premier Lig takımlarından West Ham United'den transfer ettiği Belçikalı kaleci Ruud Boffin, bu yıl her maçta takımın kurtarıcısı oldu. 28 yaşında, 1 metre 96 santimetre boyundaki Boffin, TFF 1'inci Ligin ilk maçında Eskişehirspor'un deplasmanda Balıkesirspor'u 2-1 yendiği karşılaşmanın 39'uncu dakikada Bekamenga'nın penaltı atışı vuruşunu ayaklarıyla çelerek gole izin vermedi.



TOPU YUMRUKLADI

Boffin, Eskişehirspor'un deplasmanda Manisspor ile 3-3 berabere kaldığı maçın 26'ncı dakikasındada Metin'in kullandığı penaltı atışında topu yumruklayarak ceza sahası dışına çıkardı.



KORNERE ÇELDİ

Belçikalı kaleci, Eskişehir'de seyircisiz oynanan Elazığspor maçında da bir penaltı kurtardı. Eskişehirspor'un Elazığspor'u 3-1 yendiği karşılaşmanın 71'inci dakikasında Boffin, Ümit Tütüncü'yü düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Ümit Tütüncü'nün kullandığı penaltı atışını Boffin kornere çeldi.



87'NCİ DAKİKADA GOL ATTI

Boffin, son olarak İstanbul deplasmanında Eskişehirspor'un Ümraniyspor ile 2-2 erabere kaldığı maçın 87'nci dakikasında 2-1 mağlup durumdayken yaklaşık 70 metreden kullandığı serbest atışta golü kaydederek takımını mağlubiyetten kurtardı.



"RÜZGAR ARKAMIZDA GOL ATABİLİRİM"

Eskişehirsporlu taraftarların da gözdesi olan Boffin, kurtardığı penaltılar ve attığı golle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Penaltıları kurtardığım için çok mutluyum. Son maçta da gol attım. Bu hayatınızda belki bir defa olan bir şey. Gol atmak güzel bir şey o yüzden sevinçliyim. Penaltı kısmına gelince; bir kaleci penaltı için antrenmanda çalışırsınız ve penaltınızı kurtarırsınız. Bu birinci tarafı. Ama ikinci tarafına gelince gol atmak bir kaleci için olağan bir olay değil tabi ki. Bunun için çalışmazsınız. Bu içinizde bir histir, aklınıza gelir ve birden oluverir. Ümraniyespor maçında ilk yarı bittikten sonra 2'nci kalecimiz Kayacan ile konuştum ve dedim ki; (Şimdi rüzgar arkamızda ve lehimizde. Gol atabilirim) dedim. Sonra serbest atış kazandık. Topu diktim, kalecinin biraz öne çıktığını gördüm ve golümü attım."



"TARAFTARIMIZ İNANILMAZ"

Eskişehirspor'un inanılmaz taraftarı olduğunu söyleyen Boffin, ancak seyircisiz oynama cezası nedeniyle bu sezon henüz taraftarlarla buluşamadıklarını belirtti. Boffin şöyle davam etti: "Taraftarlarımız her zaman bizim arkamızdalar, bize her zaman destekliyorlar. Ama maalesef şimdiye kadar taraftarımızdan yararlanamadık. Şimdiye kadar oynadığımız maçlarda taraftarımızı kullanamadık. Hala 2 maçı taraftarsız oynayacağız. Onlara söyleyeceğim şu; 2 hafta sonrası için hazırlansınlar, hazır olsunlar. Onlarla beraber, onların tekrar geri dönüşlerini dört gözle bekliyoruz. Ligde onlarla beraber ilerlemeye çalışacağız. Onlar kendilerini iki hafta sonraki maça hazırlasınlar. Ligin zirvesinde sayılırız. Tek bir hedefimiz var, biz ona kitlendik. Tekrar süper lige çıkmak, şampiyon olmak bizim birinci hedefimiz."



"MUSLERA İNANILMAZ"

Boffin, performansının Galatasaray'ın kalecisi Muslera ile kıyaslandığını, bu konuda ne düşündüğü sorusuna, "Muslera inanılmaz, harika bir kaleci. Muslera Süper Lig'de Galatasaray'ın kalecisi, ben 1'inci Lig'de Eskişehirspor'un kalecisiyim. Bu kıyaslamaya kesinlikle katılmıyorum. Ben hiçbir zaman kalecilerin birbirleriyle kıyaslanmasının taraftarı değilim" cevabını verdi.