TFF 1.Lig'de 5. hafta tamamlandı

Günün maçlarında Göztepe, deplasmanda Manisaspor'u 3-0, Altınordu, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 ve Büyükşehir Gaziantepspor, sahasında Sivasspor'u 2-1'lik sonuçlarla yendi.

Göztepe'nin 10 puan ve averajla lider durumda bulunduğu TFF 1. Lig'de alınan sonuçlar, puan durumu ve 6. haftanın programı şöyle:



Sonuçlar

Ümraniyespor - Eskişehirspor: 2-2

Boluspor - Samsunspor: 2-1

Denizlispor - Mersin İdmanyurdu: 2-2

Elazığspor - Giresunspor: 2-0

Şanlıurfaspor - Bandırmaspor: 1-0

Balıkesirspor - Adana Demirspor: 4-2

Manisaspor - Göztepe: 0-3

Altınordu - Yeni Malatyaspor: 1-0

Büyükşehir Gaziantepspor - Sivasspor: 2-1