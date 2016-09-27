 Sivas’ta kötü gidiş sürüyor – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Sivas’ta kötü gidiş sürüyor

    Sivas’ta kötü gidiş sürüyor
    Süper Lig'de yeniden dönüş yapmak isteyen Sivas'ta kötü gidiş sürüyoryor: 1-2. Ligde tek galibiyeti olan Yiğidolar, Büyükşehir Gaziantep deplasmanında umduğunu bulamadı. İlk yarının son dakikasında John Boye kendi kalesine attığı golle Sivas'a ilk darbeyi vurdu. Musa Sinan ile eşitliği sağlayan Yiğido, Ekigho'ya engel olamadı.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:30
    Etiketler:
    TFF
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