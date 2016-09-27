‘Sesimi duyuramadım’

Denizli teknik direktörü Selahattin Dervent, Mersin'le attıkları 2 penaltı golüyle 2-2 kaldıkları maçta 3. penaltıyı Barış'ın yerine Kappel'in atmasını istediğini ancak sesini duyuramadığını söyledi. Dervent, "Kaptan Ömer'e, penaltıyı Kappel'in atmasını söyleyecektim ama o anki stadın ambiansından sesimi kaptana duyuramadım" dedi.