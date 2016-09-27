 ‘Sesimi duyuramadım’ – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    ‘Sesimi duyuramadım’

    ‘Sesimi duyuramadım’
    Denizli teknik direktörü Selahattin Dervent, Mersin'le attıkları 2 penaltı golüyle 2-2 kaldıkları maçta 3. penaltıyı Barış'ın yerine Kappel'in atmasını istediğini ancak sesini duyuramadığını söyledi. Dervent, "Kaptan Ömer'e, penaltıyı Kappel'in atmasını söyleyecektim ama o anki stadın ambiansından sesimi kaptana duyuramadım" dedi.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:25
    Etiketler:
    TFF
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