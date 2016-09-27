Osmanlıspor Zürih'e gitti

Tesislerindeki çalışmaları tamamlayan Osmanlıspor ekibi, Esenboğa Havalimanı'ndan özel uçakla Zürih'e hareket etti. Tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir ve Webo kafilede yer almadı.

Genel menajer Yurtgüven: "Üç puan için sahada olacağız. Galibiyet bizi grupta iddialı konuma getirecek"

Osmanlıspor Kulübü Genel Menajeri Ender Yurtgüven, hareket öncesi havalimanında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zürih'e üç puan için gittiklerini söyledi.

Yurtgüven, ilk maçta gruptan çıkma anlamında rakip gördükleri Steaua Bükreş'i 2-0 yendiklerini belirterek, "Bu galibiyetin anlam kazanabilmesi için Zürih deplasmanından da bir galibiyetle dönmemiz gerekiyor. İkinci maçlar sonunda 6 puanı yakalarsak, gruptan çıkma yolunda büyük bir avantajdan bahsedebileceğiz." dedi.

Rakiplerine saygı duyduklarını dile getiren Yurtgüven, Zürih'in İsviçre 2. Lig'de oynamasının maç için bir ölçü olmayacağını kaydetti. Zorlu bir ekiple karşılaşacaklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bunu ilk maçlarında İspanya deplasmanında Villarreal'e karşı gösterdiler. Rakip takıma zor anlar yaşattılar. Biz bunun bilinciyle rakibi ciddiye alarak perşembe günü üç puan için sahada olacağız. Bu anlamda teknik ekibimize ve futbolcularımıza güveniyoruz. Galibiyet bizi grupta iddialı konuma getirecek."

Yönetim kuruluyla yaptıkları toplantıda Avrupa'da gruptan çıkmayı hedef olarak belirlediklerini anlatan Yurtgüven, "Bunu başarmak için teknik ekip ve futbolcularla beraber elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Yurtgüven, Osmanlıspor'un Spor Toto Süper Lig'deki ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı başardığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aslında Avrupa kupalarını bu sene hedefliyorduk ama geçen sezonki performansımız bu hedefi erken yaşattı. Tabii öyle olunca diğer hedefleri erkene çektik. Şu an hedefimiz, geçen senenin altına düşmemek, hatta üstüne çıkabilmek. Teknik heyet ve kadromuzun bunu yapabilecek güçte olduğuna inanıyorum."

Fenerbahçe maçında da hedef galibiyet

Avrupa kupalarında mücadele eden bir takımın yoğun maç trafiğini göze alması gerektiğini söyleyen Yurtgüven, Zürih dönüşünde 2 Ekim Pazar günü Süper Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlattı.

Yurtgüven, "İki maçtan da mutlu şekilde ayrılacağımıza inanıyorum. Teknik ekibimiz planlarını bu iki maçta 6 puan üzerine yaptı" değerlendirmesinde bulundu.