 Mersin hakeme tepkili – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Mersin hakeme tepkili

    Mersin hakeme tepkili
    Ligde son 3 maçta aleyhine 5 penaltı verilen Mersin İY'de teknik direktör Levent Arıkdoğan, Denizlispor karşılaşmasında verilen 3 penaltıdan 2'sinin yanlış olduğunu savundu. Arıkdoğan, "İlk penaltı kesinlikle değil. İkincisi de kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda oyuncu kendisini yere bıraktı bence o da penaltı değildi" yorumunu yaptı.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:24
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