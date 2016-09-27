Mersin hakeme tepkili

Ligde son 3 maçta aleyhine 5 penaltı verilen Mersin İY'de teknik direktör Levent Arıkdoğan, Denizlispor karşılaşmasında verilen 3 penaltıdan 2'sinin yanlış olduğunu savundu. Arıkdoğan, "İlk penaltı kesinlikle değil. İkincisi de kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda oyuncu kendisini yere bıraktı bence o da penaltı değildi" yorumunu yaptı.