 Göztepe’den büyük jest – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    ’den büyük jest

    Göztepe’den büyük jest

    Ege derbisinde Manisa’yla karşılaşacak , twitter’dan rakip kaleci İsmail Şahmalı’nın yoğun bakımdaki bebeğine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

    'in şampiyonluk adayı , Ege derbisinde karşılaşacağı 'la maçı öncesi büyük bir jeste imza attı. Sarı-kırmızılılar, Tarzan'ın kalecisi İsmail Şahmalı'nın, bir süre önce Adana'da dünyaya gelen ve Muhammet Ömer adını verdikleri bebeklerinin sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, resmi twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak geçmiş olsun mesajı yayınladı. İzmir ekibinin bu hareketi hem Göztepeli hem de Manisasporlu taraftarlar tarafından büyük bir taktirle karşılandı.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:21
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