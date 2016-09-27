Göz-Göz zirvede
TFF 1. Lig’de haftanın kapanış maçında Manisaspor’a konuk olan Göztepe; 3 puanı 3 golle alırken, averajla liderlik koltuğuna oturdu.
LİDERLİĞİ KUTLADILAR
Manisaspor deplasmanında 3 puanı 3 golle alan Göztepeli futbolcular, arzuladıkları liderlik koltuğuna 4 hafta sonra oturdular. 3 golü 11 dakikaya sığdıran sarı- kırmızılılar, liderliği böyle coşkulu bir şekilde kutladılar.
BURUK: LİDERLİK ONUR VERİYOR
Ligin başından itibaren üst sıraları hedeflediklerini belirten Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, "Rakibin uzun toplarına engel olduk. İlk golden sonra rahatlayınca sonuca gittik. Lider olmak, Göztepe ismini en yukarıda görmek bize onur veriyor. İyi bir oyuncu grubum var. Keşke hepsini oynatabilsem" diye konuştu.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 22:28
- İsmail Kartal’a tepkiler dinmiyor
Toplam 6
Yorum
fb44_ ne anlarsınız dürüst, ahlaklı hocadan..
- Lens’ten iki maçta 4 asist
Toplam 25
Yorum
c.suat HOCANIN TAVSİYESİYLE ALINAN LENS İYİ ÇIKTI..OYNADIKÇA DAHA DA İYİ OLACAK....YÖNETİM TÜM TRANSFERLERİ HOCAYA BIRAKMALI...BU İŞTEN ANLIYOR..
- Chedjou gidiyor
Toplam 19
Yorum
hakan poyraz anlayamadığım iki golde nasıl Chedjounun hatası var onu anlamadım maçı hangi gözle izliyorsunuz birinci golde iki beşiktaşlı kafa topuna çıkıyor ikisinide chedjoumu tutacak balta kazması nerdeydi selçuk kayseri maçındaki gibi sadece seyretti ikinci golde chedju önde olduğu için cenki göremedi peki balta sapı ne yapıyordu tabiki seyrediyordu bu takımdan sabri,selçuk veya Sneijder birisi ve balta kesilmediği sürece zor .....
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