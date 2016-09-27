 Göz-Göz zirvede – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Göz-Göz zirvede

    Göz-Göz zirvede

    ’de haftanın kapanış maçında ’a konuk olan ; 3 puanı 3 golle alırken, averajla liderlik koltuğuna oturdu.

    , 'in 5. haftasında zirveye yerleşti... Haftanın kapanış gününde Manisaspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar, ilk yarısı golsüz biten mücadelenin ikinci devresinde 11 dakika içerisinde bulduğu 3 golle 3 puana uzandı ve averajyal liderlik koltuğuna oturdu. Halil Akbunar (53), Leo Schhwechlen (55) ve Adis Jahovic'in (64) golleriyle evine lider olarak dönen Göztepe, bu hafta evinde Elazığspor'u ağırlayacak.

    LİDERLİĞİ KUTLADILAR
    deplasmanında 3 puanı 3 golle alan Göztepeli futbolcular, arzuladıkları liderlik koltuğuna 4 hafta sonra oturdular. 3 golü 11 dakikaya sığdıran sarı- kırmızılılar, liderliği böyle coşkulu bir şekilde kutladılar.

    BURUK: LİDERLİK ONUR VERİYOR
    Ligin başından itibaren üst sıraları hedeflediklerini belirten Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, "Rakibin uzun toplarına engel olduk. İlk golden sonra rahatlayınca sonuca gittik. Lider olmak, Göztepe ismini en yukarıda görmek bize onur veriyor. İyi bir oyuncu grubum var. Keşke hepsini oynatabilsem" diye konuştu.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:28
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