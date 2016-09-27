"Futbolcular psikolojik ezikliğin içindeler"

TFF 1.Lig'in ilk 5 haftasında 4 puan toplayan ve küme düşme hattının üstünde yer alan Sivasspor, sahasında oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Büyükşehir Gaziantepspor maçında forma giyen oyuncular düz koşu yaparken, hafif sakatlığı bulunan Hasan Hatipoğlu salonda çalıştı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışması yaptı.

Özköylü: "Rüya olsa da uyansam diye düşünüyorum"

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Osman Özköylü Büyükşehir Gaziantepspor maçında üstün bir futbol oynadıklarını belirterek, "Maalesef öyle kritik hatalar, öyle can alıcı bireysel hatalar sahada oluyor ki hiç beklemediğimiz anda topu kalemizde görüyoruz. Denizli maçı aynı bu maç aynı rakibin bir buçuk pozisyonu var, iki tane gol yiyoruz. 45'inci dakikaya kadar Korcan yere yatmadı. Ceza sahasına atılan uzun top rakibin önünde kaldı o tehlike var onun dışında rakibin kalemizde şutu yok. İlk yarının son dakikası inanılmaz bir bireysel hata oldu. Korcan geri 'pas mı' tereddütü yaşarken, topu göğsümle tutayım derken, sektirdi top kaleye girdi, herkes şaşırdı. Kimse ne olduğunu anlamadı. Böyle bir golle ilk yarısı 1-0 yenik kapatıyorsun. Zaten üzerimizdeki baskı, aldığımız sonuçlardan kaynaklanan takım üzerindeki o stres daha da doğal olarak büyüyor. İlk yarının sonunda soyunma odasındaki manzara bizi çok umutlandırdı. Herkes çok istiyordu. Bu şansızlığı kırmanın gerektiğini herkes çok iyi biliyordu, inanıyordu, ona göre takım hazırlandı. Ben çok umutluydum bu maçtan. Oyunsal olarak rakipten çok daha iyi oynadık. Daha fazla pozisyonumuz var. Rakibin pozisyonu yok. İkinci yarı attıkları gol ofsayt. Bunların hepsi arka arkaya geldiği zaman maalesef kaybeden biz oluyoruz. İyi oynadığımız maçı deplasmanda rahat bir galibiyet almamız gereken bir maçı kaybediyoruz. Üzgünüz. Artık bu şaka gibi bir şey. Rüya olsa da uyansam diye düşünüyorum" dedi.