Bandırmaspor hazırlıkları başladı
Manisaspor, TFF 1. Lig’in 6. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Tarık Almış Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Koray Palaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Göztepe maçında uzun süre görev alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma çalışmasının ardından dar alan oyunları oynadılar. Antrenman stretching ile tamamlandı.
Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın saat 10.00 ve 16.00'da gerçekleştirilecek antrenmanlar ile devam edecek.
Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın saat 10.00 ve 16.00'da gerçekleştirilecek antrenmanlar ile devam edecek.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 15:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çırak değil taktik ustası
Toplam 20
Yorum
pardon peki 2-2 sebebi Riekerink diyosun da 2-0 a getiren takımı kim sahaya çıkardı
- Fenerbahçe mola vermedi
Toplam 1
Yorum
Sneijder_W 3-A sınıfına giden bir febelinin şiiri: Van persii Van Persiii.. şimdi neredesin ? hepsi benim kurgum muydu? sen sadece hayal miydin ? Kayboldum, soldum.. kalbimi ateşe verdin.. van persi şimdi neredesin ?!
- Şampiyon Galatasaray
Toplam 21
Yorum
gsli konya yi her sene 6 liyioruz
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