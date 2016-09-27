 Bandırmaspor hazırlıkları başladı – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    hazırlıkları başladı

    Bandırmaspor hazırlıkları başladı

    , 1. Lig’in 6. haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Tarık Almış Tesisleri'nde Teknik Direktör Koray Palaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Göztepe maçında uzun süre görev alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma çalışmasının ardından dar alan oyunları oynadılar. Antrenman stretching ile tamamlandı.

    Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın saat 10.00 ve 16.00'da gerçekleştirilecek antrenmanlar ile devam edecek.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 15:45
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