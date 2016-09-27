 Altınordu nefes aldı – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Altınordu nefes aldı

    Altınordu nefes aldı
    Altınordu 'de 3 puanla tanıştı... Yeni 'u konuk eden İzmir ekibi, Umut Sözen'in 20. dakikada attığı golle 3 puana uzandı. Bu sonuçla sezonun ilk galibiyetin alan Altınordu, 6 puanla 11. sıraya yükselirken, 10 puanda kalan Y.Malatya, liderliği kaybetti. Altınordu, bu hafta Sivasspor deplasmanına çıkacak.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:35
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