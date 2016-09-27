 220 Eskişehir’liye men – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    220 Eskişehir’liye men

    220 Eskişehir’liye men
    Eskişehir'le Sakarya taraftarının önceki gün Pamukova'da yaptıkları meydan savaşında gözaltına alınan 15 taraftar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olaylara karışan 220 Eskişehir taraftarı hakkında ise '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi' kanunu kapsamında seyirden men cezası verildi.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:22
    Etiketler:
    TFF
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