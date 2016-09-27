220 Eskişehir’liye men

Eskişehir'le Sakarya taraftarının önceki gün Pamukova'da yaptıkları meydan savaşında gözaltına alınan 15 taraftar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olaylara karışan 220 Eskişehir taraftarı hakkında ise '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi' kanunu kapsamında seyirden men cezası verildi.