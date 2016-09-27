 15 Temmuz itirafı – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    15 Temmuz itirafı

    15 Temmuz itirafı
    8 yıldır ülkemizde top koşturan Eskişehirspor'lu transfer olan Bruno Mezenga, Brezilya medyasından UOL'a 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi hakkında çarpıcı bilgiler verdi. Brezilyalı golcü, "Yaşanan o alçak girişim sonrası Türkiye'de her şey çok çabuk eski halini aldı. Şu anda herhangi bir terör sıkıntısı yok" ifadelerini kullandı.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:23
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