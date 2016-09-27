15 Temmuz itirafı

8 yıldır ülkemizde top koşturan Eskişehirspor'lu transfer olan Bruno Mezenga, Brezilya medyasından UOL'a 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi hakkında çarpıcı bilgiler verdi. Brezilyalı golcü, "Yaşanan o alçak girişim sonrası Türkiye'de her şey çok çabuk eski halini aldı. Şu anda herhangi bir terör sıkıntısı yok" ifadelerini kullandı.