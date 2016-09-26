TFF 1.Lig'de 5. hafta tamamlandı
TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesi 3 maçla tamamlandı.
Günün maçlarında Göztepe, deplasmanda Manisaspor'u 3-0, Altınordu, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 ve Büyükşehir Gaziantepspor, sahasında Sivasspor'u 2-1'lik sonuçlarla yendi.
Göztepe'nin 10 puan ve averajla lider durumda bulunduğu TFF 1. Lig'de alınan sonuçlar, puan durumu ve 6. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Ümraniyespor - Eskişehirspor: 2-2
Boluspor - Samsunspor: 2-1
Denizlispor - Mersin İdmanyurdu: 2-2
Elazığspor - Giresunspor: 2-0
Şanlıurfaspor - Bandırmaspor: 1-0
Balıkesirspor - Adana Demirspor: 4-2
Manisaspor - Göztepe: 0-3
Altınordu - Yeni Malatyaspor: 1-0
Büyükşehir Gaziantepspor - Sivasspor: 2-1
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:58
- Cavanda ile yola devam
Toplam 6
Yorum
ferhat bncede cavanda cok iyi sabri gönderilmelı lınnes cavandanın yedegi
- "Şans değil yetenek"
Toplam 1
Yorum
Eses Böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için gururluyuz.
- Katar gibiydi
Toplam 44
Yorum
GS hahahaha dembaba ya futbolu unutmuş yada yanlış bi macı izletmişler ona ben ilk yarıyı izledigimde GS sürekli gol kaçırıyordu ikinci yarı gs 2 0 ın üstüne yatmayı düşününce defans yapmayı becremeyen gs golü yedi panikledi ardındanda 2nciyi yedi dembaba bjkyi övüpgs yi yericem diye bukadar atmasyon yapılmaz :D gs skoru korumanın peşine düşmese 1 2 tane daha atardı bjk ye oda rikerinkin beceriksizliği yada tecrübesizliği dembaba boş konuşmussun
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