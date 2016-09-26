 TFF 1.Lig'de 5. hafta tamamlandı – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    1.Lig'de 5. hafta tamamlandı

    TFF 1.Lig'de 5. hafta tamamlandı

    'de 5. hafta mücadelesi 3 maçla tamamlandı.

    Günün maçlarında , deplasmanda 'u 3-0, Altınordu, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 ve Büyükşehir Gaziantepspor, sahasında Sivasspor'u 2-1'lik sonuçlarla yendi.

    Göztepe'nin 10 puan ve averajla lider durumda bulunduğu 'de alınan sonuçlar, puan durumu ve 6. haftanın programı şöyle:

    Sonuçlar
    Ümraniyespor - Eskişehirspor: 2-2

    Boluspor - Samsunspor: 2-1

    Denizlispor - Mersin İdmanyurdu: 2-2

    Elazığspor - Giresunspor: 2-0

    Şanlıurfaspor - Bandırmaspor: 1-0

    Balıkesirspor - Adana Demirspor: 4-2

    Manisaspor - Göztepe: 0-3

    Altınordu - Yeni Malatyaspor: 1-0

    Büyükşehir Gaziantepspor - Sivasspor: 2-1

    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:58
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