"Şans değil yetenek"

Birsen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deplasmanda 2-2 biten Ümraniyespor maçında birçok gol fırsatı kaçırdıklarını belirterek, kalelerinde gördükleri 2 gol nedeniyle sahadan bir puanla ayrıldıklarını kaydetti.

Teknik heyetin gelecek maçlarda gerekli önlemleri alacağını ifade eden Birsen, "Dikkatli ve daha verimli oynamalıyız. Teknik heyetimiz de olumsuzlukları ortadan kaldırarak, gol yollarında çözüm bulacaktır." diye konuştu.

Ümraniyespor maçında kalecileri Ruud Boffin'in siyah-kırmızılı takımın ikinci golünü kaydettiğini hatırlatan Birsen, şu ifadeleri kullandı:

"Boffin, kurtarışlarının yanı sıra attığı golle de takımına puanlar kazandırıyor. Kalecimiz Ruud Boffin, rakip kaleye yaklaşık 70 metre uzaktan kullandığı serbest atışta fileleri havalandırarak bize puan kazandırdı. Asla bir tesadüf eseri yapılan bir vuruş değildi. Boffin, rakip takımın file bekçisinin öne çıktığını görerek, doğrudan kaleye kullandığı serbest atışla adeta tarihe geçti. Maçtan sonra kendisini tebrik ettim. Her futbolcumuz Boffin kadar yaratıcı ve gayretli olmalıdır."