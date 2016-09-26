 "Şans değil yetenek" – Fotomaç – 26 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    "Şans değil yetenek"

    "Şans değil yetenek"

    ekiplerinden 'un kulüp mali asbaşkanı Ekrem Birsen, daha dikkatli ve verimli oynamaları gerektiğine vurgu yaparak, Ümraniyespor maçında yaklaşık 70 metreden fileleri havalandıran kalecileri 'in gayretini diğer futbolculara örnek gösterdi.

    Birsen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deplasmanda 2-2 biten Ümraniyespor maçında birçok gol fırsatı kaçırdıklarını belirterek, kalelerinde gördükleri 2 gol nedeniyle sahadan bir puanla ayrıldıklarını kaydetti.

    Teknik heyetin gelecek maçlarda gerekli önlemleri alacağını ifade eden Birsen, "Dikkatli ve daha verimli oynamalıyız. Teknik heyetimiz de olumsuzlukları ortadan kaldırarak, gol yollarında çözüm bulacaktır." diye konuştu.

    Ümraniyespor maçında kalecileri 'in siyah-kırmızılı takımın ikinci golünü kaydettiğini hatırlatan Birsen, şu ifadeleri kullandı:

    "Boffin, kurtarışlarının yanı sıra attığı golle de takımına puanlar kazandırıyor. Kalecimiz Ruud Boffin, rakip kaleye yaklaşık 70 metre uzaktan kullandığı serbest atışta fileleri havalandırarak bize puan kazandırdı. Asla bir tesadüf eseri yapılan bir vuruş değildi. Boffin, rakip takımın file bekçisinin öne çıktığını görerek, doğrudan kaleye kullandığı serbest atışla adeta tarihe geçti. Maçtan sonra kendisini tebrik ettim. Her futbolcumuz Boffin kadar yaratıcı ve gayretli olmalıdır."

    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Şans değil yetenek" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.