Giresunspor çıkışa geçmek istiyor
Giresunspor'un teknik direktörü Mustafa Kaplan, 1 Ekim Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Ümraniyespor karşılaşmasını kazanarak, yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi.
Kaplan, takımın idmanı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son oynadıkları karşılaşmada Elazığspor'a 2-0 mağlup olduklarını anımsattı.
Özellikle ilk yarıdaki kötü oyun nedeniyle puan almayı başaramadıklarını kaydeden Kaplan, şu ifadeleri kullandı:
"Aslında her iki takım da maça iyi başlayamadı. Ortada giden bir karşılaşmaydı. Oyunun dengesini kurmaya başladığımız, 'karşılaşma lehimize dönüyor.' dediğimiz anda yaptığımız bir bireysel hatadan gol yedik. İster istemez ev sahibi takım ateşlendi. Golden sonra yeniden toparlandık ve dengeyi de kurduk. Daha iyi oynadık, top bizde kaldı ve pozisyonlar da yakaladık ama bu sefer de rakip kapandı ve biz 10 kişi kaldık. Üretkenliğimiz azaldı. İkinci yarıda daha da istekliydik ama gol bir türlü gelmeyince sahadan puansız ayrılmak zorunda kaldık."
Teknik direktör Kaplan, Ümraniyespor maçının zor ve çekişmeli geçeceğini, hedeflerinin bu maçtan 3 puanla ayrılmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Elazığspor maçını unuttuk. Ümraniyespor karşılaşmasını kazanarak ligde yeniden çıkışa geçmek istiyoruz. Bu maça iyi hazırlanarak, taraftarımızın da desteğini arkamıza alıp gücümüzü göstermeliyiz. Hafta boyunca yaptığımız eksiklikleri giderme şansımız var. Biz eksikliklerimizi giderme çabası içerisinde olurken taraftar desteğini de arkamıza almak istiyoruz."
Bu arada yeşil-beyazlılar, ligin 6. haftasında karşılaşacağı Ümraniyespor maçın hazırlıklarına Giresun Atatürk Stadı'nda teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde başladı.
Antrenmana, Elazığspor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular katılmazken, diğer futbolcular koşunun ardından taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 19:14
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 35
Yorum
mehmet Biz hocadan şampiyonluk istemiyoruz kardeşim. Bu sene 3 tane oyuncu çıkarsın yeter. Bu sene şampiyon olursak üstüne kaymak olur , avrupa ligindeyiz gelecek sene ve iyi bir kadromuz olacak. De jong dışında güzel bir transfer sezonuydu, iyi bir takımız.
- Katar gibiydi
Toplam 42
Yorum
Siyah-Beyaz1903 adamlar sansa 2-0 önde olduklari halde bile korkuyorlar böyle takim sampiyon olamaz ancak ya fb yada bizim cok vasat oynadigimiz dönemlerde puan topluya biliyorlar yoksa gese hep böle oynar sanki avrupada yari final oynar gibi en son hangi gese maci zevkli bitmis ki? hep kontrölü oynama gs derbileri cok sevksiz!
- İsmail Kartal: “Benim sevincim kalbimdedir”
Toplam 33
Yorum
YILMAZ06YILMAZ AYKUTLU KONYA EMRE BEKIR V BABACANLI ISBB GECEN SENE FENERI YENEREK BJK YI SAMPIYON YAPTILAR VEYA CINCONUN SAMPIYON OLDUGU SENELERE BAKALIM AYIP YA BARI ISMAYIL KARTALADA LAF ETMEYIN AYIPTIR GÜNAHTIR
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