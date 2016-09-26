Giresunspor çıkışa geçmek istiyor

Kaplan, takımın idmanı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son oynadıkları karşılaşmada Elazığspor'a 2-0 mağlup olduklarını anımsattı.

Özellikle ilk yarıdaki kötü oyun nedeniyle puan almayı başaramadıklarını kaydeden Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında her iki takım da maça iyi başlayamadı. Ortada giden bir karşılaşmaydı. Oyunun dengesini kurmaya başladığımız, 'karşılaşma lehimize dönüyor.' dediğimiz anda yaptığımız bir bireysel hatadan gol yedik. İster istemez ev sahibi takım ateşlendi. Golden sonra yeniden toparlandık ve dengeyi de kurduk. Daha iyi oynadık, top bizde kaldı ve pozisyonlar da yakaladık ama bu sefer de rakip kapandı ve biz 10 kişi kaldık. Üretkenliğimiz azaldı. İkinci yarıda daha da istekliydik ama gol bir türlü gelmeyince sahadan puansız ayrılmak zorunda kaldık."

Teknik direktör Kaplan, Ümraniyespor maçının zor ve çekişmeli geçeceğini, hedeflerinin bu maçtan 3 puanla ayrılmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Elazığspor maçını unuttuk. Ümraniyespor karşılaşmasını kazanarak ligde yeniden çıkışa geçmek istiyoruz. Bu maça iyi hazırlanarak, taraftarımızın da desteğini arkamıza alıp gücümüzü göstermeliyiz. Hafta boyunca yaptığımız eksiklikleri giderme şansımız var. Biz eksikliklerimizi giderme çabası içerisinde olurken taraftar desteğini de arkamıza almak istiyoruz."

Bu arada yeşil-beyazlılar, ligin 6. haftasında karşılaşacağı Ümraniyespor maçın hazırlıklarına Giresun Atatürk Stadı'nda teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde başladı.

Antrenmana, Elazığspor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular katılmazken, diğer futbolcular koşunun ardından taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.