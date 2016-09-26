 Giresunspor çıkışa geçmek istiyor – Fotomaç – 26 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    çıkışa geçmek istiyor

    Giresunspor çıkışa geçmek istiyor

    'un teknik direktörü Mustafa Kaplan, 1 Ekim Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Ümraniyespor karşılaşmasını kazanarak, yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

    Kaplan, takımın idmanı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son oynadıkları karşılaşmada 'a 2-0 mağlup olduklarını anımsattı.

    Özellikle ilk yarıdaki kötü oyun nedeniyle puan almayı başaramadıklarını kaydeden Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

    "Aslında her iki takım da maça iyi başlayamadı. Ortada giden bir karşılaşmaydı. Oyunun dengesini kurmaya başladığımız, 'karşılaşma lehimize dönüyor.' dediğimiz anda yaptığımız bir bireysel hatadan gol yedik. İster istemez ev sahibi takım ateşlendi. Golden sonra yeniden toparlandık ve dengeyi de kurduk. Daha iyi oynadık, top bizde kaldı ve pozisyonlar da yakaladık ama bu sefer de rakip kapandı ve biz 10 kişi kaldık. Üretkenliğimiz azaldı. İkinci yarıda daha da istekliydik ama gol bir türlü gelmeyince sahadan puansız ayrılmak zorunda kaldık."

    Teknik direktör Kaplan, Ümraniyespor maçının zor ve çekişmeli geçeceğini, hedeflerinin bu maçtan 3 puanla ayrılmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

    "Elazığspor maçını unuttuk. Ümraniyespor karşılaşmasını kazanarak ligde yeniden çıkışa geçmek istiyoruz. Bu maça iyi hazırlanarak, taraftarımızın da desteğini arkamıza alıp gücümüzü göstermeliyiz. Hafta boyunca yaptığımız eksiklikleri giderme şansımız var. Biz eksikliklerimizi giderme çabası içerisinde olurken taraftar desteğini de arkamıza almak istiyoruz."

    Bu arada yeşil-beyazlılar, ligin 6. haftasında karşılaşacağı Ümraniyespor maçın hazırlıklarına 'nda teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde başladı.

    Antrenmana, Elazığspor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular katılmazken, diğer futbolcular koşunun ardından taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.

    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Giresunspor çıkışa geçmek istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle