 Es-es’te Boffin mucizesi – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Es-es’te Boffin mucizesi

    Es-es’te Boffin mucizesi

    Es-Es, Olimpiyat Stadı’nda mucizevi bir golle 1 puanı kurtardı. Kırmızı-siyahlılar 2-1 yenikken kendi yarı sahasından frikik kullanan kaleci Boffin takımını ipten aldı.



    TFF 'in şampiyonluk adayı Eskişehirspor, ligin yeni ekiplerinden Ümraniye karşısında beraberliği kalecisi sayesinde kurtardı. Kırmızı-siyahlılar, Erkan Zengin'in 32. dakikada penaltı kaçırdığı maçın ilk yarısını Semih'in golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda ise Ümraniye sürprizi vardı. 58'de İbrahim, 68'de Samet takımını güçlü rakibi karşısında 2-1 öne geçirdi.

    YAKLAŞIK 70 METRELİK FÜZE
    Beraberlik için bastıran Eskişehir, aradığı golü sahalarımızda ender görülen bir şekilde buldu. Kırmızı-siyahlılar 87. dakikada kendi yarı sahasında serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen kaleci Boffin'in uzun vuruşunda Ümraniyesporluların müdahale edemediği top, Olimpiyat Stadı'nın o meşhur rüzgarının da etkisiyle doğrudan filelere gitti. Es-Es, Boffin'in 70 metreden yolladığı bu füzeyle beraberliği kurtardı.

    İLK 4 HAFTADA 3 DE PENALTI KURTARDI
    Ümraniye karşısındaki sürpriz golüyle takımına 1 puan kazandıran Ruud Boffin, geride kalan 5 haftada da kurtardığı penaltılarla TFF 'e damgasını vurdu. Balıkesirspor, Manisaspor ve Elazığspor karşılaşmalarında kullanılan penaltılarda kırmızı-siyahlıların 29 yaşındaki tecrübeli filesi bekçisi kalesini gole kapattı.

    EN SKORERİ ES-ES
    TFF 'de geride kalan 5 haftada en golcü takım oldu. 11 kez rakip fileleri havalandıran kırmızı-siyahlılar, rakiplerine ise 8 kez geçit verdi. Alpay Özalan'ın çalıştırdığı , 5 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik alırken ligin namağlup iki takımından biri oldu. Es-Es haftaya Bolu ile karşılaşacak, galibiyeti olmayan Ümraniye ise Giresun ile oynayacak.

    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:52
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