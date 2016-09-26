Es-es’te Boffin mucizesi
Es-Es, Olimpiyat Stadı’nda mucizevi bir golle 1 puanı kurtardı. Kırmızı-siyahlılar 2-1 yenikken kendi yarı sahasından frikik kullanan kaleci Boffin takımını ipten aldı.
TFF 1. Lig'in şampiyonluk adayı Eskişehirspor, ligin yeni ekiplerinden Ümraniye karşısında beraberliği kalecisi sayesinde kurtardı. Kırmızı-siyahlılar, Erkan Zengin'in 32. dakikada penaltı kaçırdığı maçın ilk yarısını Semih'in golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda ise Ümraniye sürprizi vardı. 58'de İbrahim, 68'de Samet takımını güçlü rakibi karşısında 2-1 öne geçirdi.
YAKLAŞIK 70 METRELİK FÜZE
Beraberlik için bastıran Eskişehir, aradığı golü sahalarımızda ender görülen bir şekilde buldu. Kırmızı-siyahlılar 87. dakikada kendi yarı sahasında serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen kaleci Boffin'in uzun vuruşunda Ümraniyesporluların müdahale edemediği top, Olimpiyat Stadı'nın o meşhur rüzgarının da etkisiyle doğrudan filelere gitti. Es-Es, Boffin'in 70 metreden yolladığı bu füzeyle beraberliği kurtardı.
İLK 4 HAFTADA 3 DE PENALTI KURTARDI
Ümraniye karşısındaki sürpriz golüyle takımına 1 puan kazandıran Ruud Boffin, geride kalan 5 haftada da kurtardığı penaltılarla TFF 1. Lig'e damgasını vurdu. Balıkesirspor, Manisaspor ve Elazığspor karşılaşmalarında kullanılan penaltılarda kırmızı-siyahlıların 29 yaşındaki tecrübeli filesi bekçisi kalesini gole kapattı.
EN SKORERİ ES-ES
TFF 1. Lig'de geride kalan 5 haftada en golcü takım Eskişehirspor oldu. 11 kez rakip fileleri havalandıran kırmızı-siyahlılar, rakiplerine ise 8 kez geçit verdi. Alpay Özalan'ın çalıştırdığı Eskişehirspor, 5 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik alırken ligin namağlup iki takımından biri oldu. Es-Es haftaya Bolu ile karşılaşacak, galibiyeti olmayan Ümraniye ise Giresun ile oynayacak.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:52
- Cavanda ile yola devam
Toplam 6
Yorum
ferhat bncede cavanda cok iyi sabri gönderilmelı lınnes cavandanın yedegi
- "Şans değil yetenek"
Toplam 1
Yorum
Eses Böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için gururluyuz.
- Katar gibiydi
Toplam 44
Yorum
GS hahahaha dembaba ya futbolu unutmuş yada yanlış bi macı izletmişler ona ben ilk yarıyı izledigimde GS sürekli gol kaçırıyordu ikinci yarı gs 2 0 ın üstüne yatmayı düşününce defans yapmayı becremeyen gs golü yedi panikledi ardındanda 2nciyi yedi dembaba bjkyi övüpgs yi yericem diye bukadar atmasyon yapılmaz :D gs skoru korumanın peşine düşmese 1 2 tane daha atardı bjk ye oda rikerinkin beceriksizliği yada tecrübesizliği dembaba boş konuşmussun
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