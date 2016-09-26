Çapa:Pozisyon çok gol yok

Çapa, yaptığı açıklamada, dün oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Samsunspor maçı ile ligin geride kalan 5 haftasını değerlendirdi.

Puan durumu hakkında konuşmanın yanlış olduğunu, bundan ziyade oynadıkları maçları değerlendirmek gerektiğini belirten Çapa, "Şu anda ligin daha başında olduğumuz için sıralama hakkında konuşmak için daha erken. Samsunspor maçında gayet iyi oynadık ancak girmiş olduğumuz pozisyon sayısı çok fazla olmasına rağmen atmış olduğumuz gol sayısı çok düşük. Bundan dolayı üzüntülüyüm." diye konuştu.

Çapa, Samsunspor karşısında girdikleri pozisyonları iyi değerlendirerek gole çeviremedikleri için karşılaşmanın son dakikalarında sıkıntı yaşadıklarını aktardı

Takımın gelişim sağladığını ve oyuncuların birbirini daha da tanıdıkça çok daha güzel işlerin ortaya çıkacağını son maçlarda gördüklerini vurgulayan Çapa, "Dünkü karşılaşma oyun olarak gayet iyiydi ama eksik olan ve daha iyi yapmamız gereken şeyler vardı. Özellikle son pozisyon bunların içinde. Onu geliştirmek için önümüzdeki haftalarda daha iyi çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fuat Çapa, sezon başından itibaren oynadıkları maçlarda gayet iyi bir performans sergilemelerine rağmen ligin üçüncü haftasında Mersin İdmanyurdu karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını dile getirdi.

Genele bakıldığında Mersin İdmanyurdu maçında tamamen beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarına değinen Çapa, şöyle devam etti:

"Maçı çevirebilecek pozisyonları yakaladık ve atmış olduğumuz 2 penaltıyı değerlendiremedik. Onlardan bir tanesini gole çevirebilmiş olsaydık eminim ki maçın skoru çok değişik olurdu ama ondan da çıkarmamız gereken dersler vardı. Onu da yaptık. Dünkü oynadığımız rakibimiz de Mersin gibiydi. Her iki takım da kapanarak kontraya çıkan bir oyun felsefesine sahip. Onu da saha içinde aldığımız pozisyonlarla iyi karşıladığımızı düşünüyorum. Bu da Mersin İdamanyurdu maçında veya Ümraniyespor maçından almış olduğumuz dersler."

Çapa, Samsunspor maçının ardından takıma bir gün izin verdiklerini de belirterek, 2 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacakları Eskişehirspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacakları antrenmanla başlayacaklarını sözlerine ekledi.