Çapa:Pozisyon çok gol yok
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, "Samsunspor maçında gayet iyi oynadık ancak girmiş olduğumuz pozisyon sayısı çok fazla olmasına rağmen atmış olduğumuz gol sayısı çok düşük. Bundan dolayı üzüntülüyüm." dedi.
Çapa, yaptığı açıklamada, dün oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Samsunspor maçı ile ligin geride kalan 5 haftasını değerlendirdi.
Puan durumu hakkında konuşmanın yanlış olduğunu, bundan ziyade oynadıkları maçları değerlendirmek gerektiğini belirten Çapa, "Şu anda ligin daha başında olduğumuz için sıralama hakkında konuşmak için daha erken. Samsunspor maçında gayet iyi oynadık ancak girmiş olduğumuz pozisyon sayısı çok fazla olmasına rağmen atmış olduğumuz gol sayısı çok düşük. Bundan dolayı üzüntülüyüm." diye konuştu.
Çapa, Samsunspor karşısında girdikleri pozisyonları iyi değerlendirerek gole çeviremedikleri için karşılaşmanın son dakikalarında sıkıntı yaşadıklarını aktardı
Takımın gelişim sağladığını ve oyuncuların birbirini daha da tanıdıkça çok daha güzel işlerin ortaya çıkacağını son maçlarda gördüklerini vurgulayan Çapa, "Dünkü karşılaşma oyun olarak gayet iyiydi ama eksik olan ve daha iyi yapmamız gereken şeyler vardı. Özellikle son pozisyon bunların içinde. Onu geliştirmek için önümüzdeki haftalarda daha iyi çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Fuat Çapa, sezon başından itibaren oynadıkları maçlarda gayet iyi bir performans sergilemelerine rağmen ligin üçüncü haftasında Mersin İdmanyurdu karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını dile getirdi.
Genele bakıldığında Mersin İdmanyurdu maçında tamamen beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarına değinen Çapa, şöyle devam etti:
"Maçı çevirebilecek pozisyonları yakaladık ve atmış olduğumuz 2 penaltıyı değerlendiremedik. Onlardan bir tanesini gole çevirebilmiş olsaydık eminim ki maçın skoru çok değişik olurdu ama ondan da çıkarmamız gereken dersler vardı. Onu da yaptık. Dünkü oynadığımız rakibimiz de Mersin gibiydi. Her iki takım da kapanarak kontraya çıkan bir oyun felsefesine sahip. Onu da saha içinde aldığımız pozisyonlarla iyi karşıladığımızı düşünüyorum. Bu da Mersin İdamanyurdu maçında veya Ümraniyespor maçından almış olduğumuz dersler."
Çapa, Samsunspor maçının ardından takıma bir gün izin verdiklerini de belirterek, 2 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacakları Eskişehirspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacakları antrenmanla başlayacaklarını sözlerine ekledi.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:19
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
Çapa:Pozisyon çok gol yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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