Seriyi sürdüreceğiz
Mersin İdmanyurdu’nun hocası Levent Arıkdoğan, bu haftaki Denizlispor maçını da kazanıp seriyi devam ettirmek istediklerini söyledi; “3’te 3 yaparsak başarımız kalıcı olur” dedi
Puansız dönmeyeceğiz
"Denizlispor karşısında alacağımız bir galibiyet çok iyi gelecek. Ligde 3'te 3'lük bir galibiyet serisi hem moral, hem de başarımızın kalıcı olması açısından çok önemli olur. Oyuncularıma güveniyorum, neler yapabileceklerini biliyorum. Gönlümüzden geçen 3'te 3'lük bir galibiyet serisi ama tabi ki puansız dönmeyi de istemiyoruz."
Sivasspor kaza istemiyor
Ziraat Türkiye Kupası 2'nci eleme turunda Tire 1922 ile karşı karşıya gelecek Sivasspor'da teknik direktör Osman Özköylü, herhangi bir kaza yaşamadan tur atlamak istediklerini söyledi. Özköylü, ligde oynayacakları G.Antep BB sınavında da geçen haftaki Denizli yenilgisini unutturmak istediklerinin altını çizdi.
- 22 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:40
- Vodafone Arena'daki ilk derbi Palabıyık'ın
Toplam 3
Yorum
OlmasadaOlur Tabi hangisi Galatasaraya daha faydalı olur diye düşündüler en sonunda Galatasaraylı olan Ali Palabıyıkta karar kıldılar. TFF biliyor Beşiktaş yenecek en azından hakemle belki maçı berabere bitiririz diye düşünmüşlerdir. Yazık!
- Fenerbahçe'den açıklama geldi
Toplam 9
Yorum
BJK__ olurmu ya,aziz yıldırım döneminde en çok Şampiyonluk gören Galatasaraydan sonra bu sürece bir Beşiktaşlı olarak bizde talibiz.Biraz daha kalmasında fayda var. Stadımızın yokluğunda kaybettiğimiz prestijimizi yakaladıktan sonra gönderin: ))
- Fenerbahçe'den açıklama geldi
Toplam 9
Yorum
BJK__ KASIMPAŞA GALİBİYETİ HAVAYIMI SOKTU: )): ))SİZ KASIMPAŞAYI DEĞİL,KASIMPAŞA KENDİ KENDİNİ YENDİ.BİRAZ DİŞLİ RAKİP ÇIKARSA KARŞINIZA KURTULUŞUNUZ OLMAZ.YAHU BEŞİKTAŞ OSMANLI BAŞAKŞEHİR GALATASARAYIN ÖNÜNDE LİGİ BİTİRMENİZ DEMEK,DÜNYA TERS DÖNÜYOR DEMEKLE AYNI.: ))HA BU ARADA KADIKÖYDE BEŞİKTAŞIMI İYİ AĞIRLAYIN 3 PUANI ALIP DÖNÜCEZ.
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