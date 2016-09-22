 Seriyi sürdüreceğiz – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Seriyi sürdüreceğiz

    Seriyi sürdüreceğiz

    Mersin İdmanyurdu’nun hocası Levent Arıkdoğan, bu haftaki maçını da kazanıp seriyi devam ettirmek istediklerini söyledi; “3’te 3 yaparsak başarımız kalıcı olur” dedi

    Çeşitli problemlerle başladığı 'de son 2 karşılaşmasını kazanan Mersin İdmanyurdu, 'u da yenerek ligde galibiyet serisini 3'e çıkarmak istiyor. Teknik Direktör Levent Arıkdoğan, ilk 2 haftasında aldıkları yenilgilerin morallerini bozmasına rağmen kolay toparlandıklarını söyledi. Arıkdoğan; Güven Varol, Melih Gökçek, Tita ve Sinan Kaloğlu gibi tecrübeli oyuncuların yeniden takıma katılmasıyla istedikleri dinamiği yakaladıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

    Puansız dönmeyeceğiz
    "Denizlispor karşısında alacağımız bir galibiyet çok iyi gelecek. Ligde 3'te 3'lük bir galibiyet serisi hem moral, hem de başarımızın kalıcı olması açısından çok önemli olur. Oyuncularıma güveniyorum, neler yapabileceklerini biliyorum. Gönlümüzden geçen 3'te 3'lük bir galibiyet serisi ama tabi ki puansız dönmeyi de istemiyoruz."

    Sivasspor kaza istemiyor
    Ziraat Kupası 2'nci eleme turunda Tire 1922 ile karşı karşıya gelecek 'da teknik direktör Osman Özköylü, herhangi bir kaza yaşamadan tur atlamak istediklerini söyledi. Özköylü, ligde oynayacakları G.Antep BB sınavında da geçen haftaki Denizli yenilgisini unutturmak istediklerinin altını çizdi.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:40
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