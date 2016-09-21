 Samsunspor’da istifa – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    ’da istifa

    Samsunspor’da istifa
    'de transfer yasağı nedeniyle kötü günler geçiren ve sezona da iyi başlayamayan 'da en son Mersin'den alınan 3-0'lık yenilgi, istifayı da beraberinde getirdi. Ligde henüz gol atamayan kırmızı-beyazlılar'da teknik direktör Engin Korukır istifa etti. Korukır istifasını Başkan Erkurt Tutu'yla düzenlediği veda toplantısında açıkladı.

    Tutu, kabul etmemesine rağmen değişikliğe gitmek zorunda kaldıklarını söyledi. Takımı yeni teknik direktör gelene kadar antrenör Kenan Yelek'in çalıştıracağı bildirilirken, adaylar arasında Adanaspor'u Süper Lig'e taşıyan Engin İpekoğlu ve Adana Demirspor'la play-off finali oynayan Yılmaz Vural'ın olduğu öğrenildi.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:03
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